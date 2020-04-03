新冠肺炎：星展香港料今年一般住宅樓價最多跌15%

星展銀行(香港)香港房地產業分析師丘卓文在電話會議上稱，新冠肺炎疫情對樓市的衝擊大於去年的社會事件及中美貿易戰，主因市民購買力下降、失業率上升及金融市場波動，而政府最近限制群組聚集的防疫措施亦令售樓活動暫停。他預計，今年一般住宅樓價按年下跌10%至15%，惟料疫情在第3季緩和後，自用買家將積極入市，對樓市有支持作用。豪宅方面，由於買家普遍持觀望態度，交投顯著減少，預期豪宅跌幅會比一般住宅大。

寫字樓方面，丘表示，中環寫字樓租金已由去年下半年見頂回落，其2月空置率達4.2%，為2014年以來最高。現時港島東寫字樓租金表現最為理想，去年按年增3.5%，而今年2月空置率維持在2.8%，為全港各區最低。由於全球經濟不確定因素增加，寫字樓需求下降，他預計今年寫字樓租金跌幅達10%，其中中環寫字樓租金更有機會跑輸其他分區。

至於零售市道，丘指，因香港社會持續不穩，加上疫情重創旅遊業，2月零售銷售金額按年大挫44%，令倚賴旅客為主的商場生意大受打擊。另外，市民減少外出，亦令社區商場的人流顯著減少，當中中式酒樓和補習社的打擊最大；超市及藥房的影響則最少。他預計，今年零售租金水平按年跌20%至30%，未來業主續租時，減租壓力將會增加。

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