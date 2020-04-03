屯門瓏門減至715萬沽 與呎價同屬創屋苑今年新低

疫情對樓市影響陸續浮現，業主叫價態度軟化，二手市場不時錄得減價或低價成交。中原鍾宏遠稱，屯門瓏門5座低層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，開價730萬港元，租客未遷出，無樓睇，新近以715萬元沽出，呎價14,652元。撇除一宗事故單位同層戶內部轉讓個案，是次成交價及呎價均屬屋苑今年新低。

鍾表示，新買家為用家，見單位價錢吸引，快速落實承接。原業主則於2012年10月以443萬元買入，持貨逾7年沽出單位，帳面獲利272萬元，期內升值61%。

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