【股匯攻略】黃金價升 點解要等非農數據後再部署？
2020年04月03日 13:15
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民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，美國昨日公布一周新申領失業率救濟金人數破紀錄，今晚就有非農就業及失業率，市場預期會差。黃金因而發揮避險作用，本周價格持續上升，惟走勢受制3月9日金價1,700美元以來的降軌。
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