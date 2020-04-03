【股匯攻略】黃金價升　點解要等非農數據後再部署？

民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，美國昨日公布一周新申領失業率救濟金人數破紀錄，今晚就有非農就業及失業率，市場預期會差。黃金因而發揮避險作用，本周價格持續上升，惟走勢受制3月9日金價1,700美元以來的降軌。

未來可否買入黃金，應該咩位買？請入嚟睇片聽吓專家意見。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626