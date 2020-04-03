【大師睇市】港股繼續迎接反彈浪！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，近期美國新冠肺炎疫情影響股市走勢，美股道指最低落到去18,000點邊，而港股亦回試21,300點水平。跌勢強勁主要由於匯、油市波動，導致好多對沖基金被迫斬倉或者去槓桿，令大市不合理地出現大調整。但當斬倉潮過去，再跌風險相對低，加上各國央行再推出量化寬鬆(QE)，解決短期流動性問題。而股市往往跑在實際狀況之前，因此對美股、港股近期出現反彈。

他補充，雖然經濟未至於好快復甦，但股市已反映相關利淡因素後，有機會出現顯著反彈，若然疫情有所紓緩，保守估計股市有望收復過去兩個月一半的跌幅。短線博反彈，港股將好過美股，可繼續迎接反彈浪！

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626