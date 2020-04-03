元朗溱柏銀主盤減價4%沽　呎價1.5萬元

利嘉閣陳奕熙稱，元朗溱柏10座高層J室銀主盤，實用面積約272方呎，開放式間隔，座向北，望開揚村屋景。單位原以428萬港元放售，放盤約1周後，獲新買家以410萬元承接，較原叫價低18萬元或約4.2%，呎價約15,074元。

據悉，原業主於2017年2月以約349萬元購入上述單位，持貨3年轉手，帳面升值約61萬元或約17%。

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