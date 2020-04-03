【全球攬炒】高盛料標指成分股今年盈利銳減

新冠肺炎疫情肆虐全球，本已看淡今年美國企業盈利前景的高盛再發報告指出，基於企業復工慢過預期、高失業率及消費者支出停滯的情況下，如果疫情帶來的經濟影響超過預期，標普500指數成分股2020年每股盈利可能銳減57%至70美元。

高盛指出，雖然上述情況並非公司的基本情形假設，但由於不斷公布的經濟數據令人失望，而且疫情所造成的死亡人數持續飆升，並不能排除上述情況發生的可能。事實上，截至3月28日當周，美國初請失業金人數飆升至665萬，比前一周的紀錄高位增加1倍。

報告提及，儘管在有關情況下盈利仍將在2021年反彈，但標普500指數每股盈利仍將比新冠肺炎疫情爆發前的高峰低30%。而2019年高峰為165美元。

此前，高盛首席股票策略師David Kostin於3月曾稱，基於基本情形假設，標普500指數成分股盈利將縮水33%至110美元，已是彭博的19位策略師中最悲觀的預測，他們對今年標普成分股每股盈利的平均預測為149美元。

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