表廠商會：零售出口均難捱　今季不樂觀

香港3月私營景氣度惡化創史上次高，全球疫情爆發重創零售、出口等行業。

香港表廠商會名譽會長葉小帆表示，現在全球主要國家都封關，不論零售或出口，今季表現也不樂觀，期望下半年會有改善。

出口方面，他指農曆新年假期過後還有小量追單，但3月開始已叫停，即使貨品做好了，對方也會叫你暫不要出貨，廠商在沒有訂單的情況下只能繼續捱，寄望疫情盡快好轉。

零售方面，店舖租金佔經營成本一大部分，即使業主願意減租，但「減極有譜」，就算減一半租金仍不少，最重要是店舖沒有生意，沒有遊客，本地人購買意欲低，加上情況持續不止1、2個月，所以都幾難捱。

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