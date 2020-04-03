H＆M預警今季虧損 考慮裁員等節流措施
2020年04月03日 14:45
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(Getty Images圖片)
瑞典服裝零售商H&M(Hennes & Mauritz)截至2月底止首季稅前盈利升超過一倍至25億瑞典克朗，但預期今季將錄得虧損，單於3月份銷售勁跌46%，反映疫情下4分之3店舖需要暫時關門的影響。該公司正考慮裁員等方式節省成本，管理層則接受暫時減薪20%共度時艱。
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