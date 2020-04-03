H＆M預警今季虧損　考慮裁員等節流措施

瑞典服裝零售商H&M(Hennes & Mauritz)截至2月底止首季稅前盈利升超過一倍至25億瑞典克朗，但預期今季將錄得虧損，單於3月份銷售勁跌46%，反映疫情下4分之3店舖需要暫時關門的影響。該公司正考慮裁員等方式節省成本，管理層則接受暫時減薪20%共度時艱。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626