【全球攬炒】美銀料香港首季GDP收縮7.7%　全年縮4.9%

美銀發報告指出，香港經濟已經歷數月的社會動盪，去年已陷入衰退，而新冠肺炎疫情爆發對香港經濟造成沉重打擊，雖然本地病毒傳播在3月中前仍然受控，但對旅遊、貿易、物流及運輸等多個行業造成影響。

鑑於全球經濟衰退可能加劇，貿易和物流活動或進一步受外部需求放緩衝擊。同時，外國疫情迅速擴散，或意味旅遊限制令會持續一段時間，減少旅遊業短期復甦希望。

該行預期，香港首季度本地生產總值(GDP)按年收縮7.7%；第2季前景更具挑戰性；2020年全年GDP由早前預期的收縮4%，進一步下調至收縮4.9%。

不過，該行認為香港經濟或將於第3季左右開始復甦，預期2021年GDP將反彈至3%，主要受基數低所帶動。惟料與2003年沙士時間的復甦情況不同，估計香港經濟將因是次疫情大流行的不確定性，加上社會事件而錯過強勁的反彈。

至於未來兩個季度的失業率，該行料將攀升至約5%。報告又提及，通縮情況或於今年第2季出現，目前料2020及2021年的消費物價指數(CPI)分別為收縮1%及升1.1%。

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