財政部：政府專項債不用於土地收儲和與房地產相關項目

財政部副部長許宏才在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，今年各地要結合房地產調控的要求，嚴把棚改的範圍和標準，嚴格評估財政承受能力，科學制定年度棚改任務，不搞一刀切，不盲目舉債，政府的專項債不用於土地收儲和與房地產相關的項目。

同時，將根據中央經濟工作會議加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造的要求，在專項債的使用範圍方面做了調整，將城鎮老舊小區改造納入了專項債券的支持範圍。

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