中證監：譴責中概股瑞幸咖啡財務造假

中國證監會周五發聲明，表示高度關注瑞幸咖啡財務造假事件，對該公司財務造假行為表示強烈的譴責。

中證監指出，不管在何地上市，上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行信息披露義務。

中國證監會將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行為，切實保護投資者權益。瑞幸咖啡註冊地在開曼群島，經境外監管機構註冊發行證券並在美國納斯達克股票市場上市。

瑞幸咖啡為在美國上市的中國咖啡品牌，周四公布，集團內部調查初步階段確定的信息表明，從2019年第2季度到2019年第4季度與虛假交易相關的總銷售金額約為22億元人民幣。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626