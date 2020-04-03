標普確認美國AA+評級　前景維持穩定

評級機構標普確認美國AA+信貸評級，前景維持穩定。

標普指美國評級受制於政府負債及財政赤字高企，兩者隨着新冠肺炎疫情對經濟造成衝擊，今年情況將進一步轉差。

不過，標普預期美國的財政和貨幣刺激措施，將限制經濟下滑，並有助2021年出現復甦，支持穩定的評級前景。

另外兩家評級機構惠譽和穆迪現時均給予美國最高的AAA及Aaa評級，前景亦均為穩定。

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