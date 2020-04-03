蘋果公司美國零售店舖停業至5月初

蘋果公司(Apple Inc.)零售部門的高級副總裁Deirdre O'Brien向員工表示，公司繼續維持彈性工作安排，並預期所有美國店舖暫時停業至5月初，而原先估計可於4月上旬恢復營業。Apple在美國有270家店舖，佔大中華地區以外458家店舖超過一半。

O'Brien又表示，Apple管理層每日就新冠肺炎疫情召開會議，並與全美團隊緊密協調。

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