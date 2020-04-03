美施壓減產 OPEC+下周一開視像會議
2020年04月03日 15:41
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美國總統特朗普施壓要求聯手減產，以遏止油價跌勢後，石油輸出國組織(OPEC)和盟友產油國，合稱OPEC+，計劃下周一召開視像會議，並開放予非OPEC+產油國參與，惟目前不清楚有哪些產油國。美國暫時沒有表態參與。
沙特阿拉伯已表明只會在其他產油國，包括美國願意分擔責任的情況下，才會減產。沙特表示，期望達成公共的協議。
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