美施壓減產　OPEC+下周一開視像會議

美國總統特朗普施壓要求聯手減產，以遏止油價跌勢後，石油輸出國組織(OPEC)和盟友產油國，合稱OPEC+，計劃下周一召開視像會議，並開放予非OPEC+產油國參與，惟目前不清楚有哪些產油國。美國暫時沒有表態參與。

沙特阿拉伯已表明只會在其他產油國，包括美國願意分擔責任的情況下，才會減產。沙特表示，期望達成公共的協議。

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