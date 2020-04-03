新冠肺炎：3M料N95口罩月產量升4成至5000萬個
2020年04月03日 15:50
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情嚴峻，令口罩在全球供不應求。美國綜合工業企3M行政總裁Mike Roman接受訪問時預期，公司在美國的N95口罩生產量於6月時將提升至5,000萬個，較目前水平高出40%。不過，提升後的數量仍遠不足夠美國衛生部門估計抗疫所需的3億個。
此外，3M亦與福特汽車合作生產的呼吸機，現時目標是未來60至90天把產量提升6倍。
除3M外，現時美國還有其他較小型的廠商生產N95口罩，其中Moldex-Metric及Prestige Ameritech每月產量各1,000萬個。
至於道指成分企業Honeyewll一直在美國以外地區生產N95口罩，但最近表示聘請1,000名工人在美國兩個廠房生產口罩，料到5月時產量達每月2,000萬個。
N95口罩能夠隔絕空氣中95%的懸浮粒子，阻隔能力比外科口罩強，可用來預防傳染病。
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