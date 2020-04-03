奈雪の茶指短期無赴美上市打算　瑞幸事件對公司無影響

在美上市的中國連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)涉虛報業績。內媒報道，近期傳出將赴美國進行首次公開招股(IPO)的內地網紅茶飲品牌「奈雪の茶」相關負責人就上述事件表示，奈雪短期內沒有上市打算，指「瑞幸事件對我們暫時沒有影響」。

早前彭博報道指出，「奈雪の茶」正考慮在美國進行IPO，集資最多4億美元(約31.2億港元)，最快今年內上市。

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