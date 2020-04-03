二手樓價指數按周微跌0.03%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報175.51點，按周微跌0.03%，為連升兩周後再轉跌。

自財政預算案後，CCL連續3周於175點爭持，最高175.56點，最低175.41點。CCL_Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)亦結束連跌，兼分別連續3周於178點、176點及172點窄幅徘徊。財政預算案後季節性旺市出現，樓價短暫止跌，但肺炎疫情影響持續，以致樓價升勢受阻，出現好淡爭持的局面。本周三旺角迷你官地低價售出，對本港樓市的影響將於4月下旬公佈的CCL才開始反映。預計短期CCL仍然徘徊於175點水平，其後樓價走勢才有機會出現較為明確的方向。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.29點，按周跌0.11%。CCL(中小型單位)報176.13點，按周跌0.05%。預算案推出定息按揭計劃後，樓價短暫止跌，三大整體指數結束齊跌3周，兼連升2周。但上周升幅顯著收窄，今周更齊錄微跌，顯示財政預算案效果迅速遞減，未能確認樓價止跌回穩。

CCL(大型單位)報172.27點，按周升0.08%。豪宅樓價於財政預算案前已率先止跌，連續5周企穩172點水平，最高173.03點，最低172.13點。

四區樓價同樣走勢窄幅徘徊，升跌方向未明。九龍CCL_Mass報171.94點，按周升0.34%，連續4周走勢一升一跌，並連續4周於171點水平徘徊。港島CCL_Mass報185.35點，連升3周後正常回軟，按周跌0.35%，並連續3周於185點徘徊。新界西CCL_Mass報161.18點，按周跌0.31%，連續4周於161點徘徊。新界東CCL_Mass報189.68點，連升3周後回軟，按周跌0.37%，並連續3周於189點徘徊。

今天(2020年4月3日)公佈的指數，根據2020年3月23日至3月29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾七成半的交易是在2020年3月9日至3月15日簽臨時買賣合約，是2月26日財政預算案第3周及3月3日美國減息1厘及重啟量寬當周市況。

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