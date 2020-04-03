【市後重點睇】恒指收跌43點　油價續揚

2020年04月03日 16:11
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    美匯指數升至100.56，離岸人民幣(CNH)企7.107，美元兌日圓報108.22，歐元兌美元報1.0803，英鎊升上1.2334。金價受壓，最新報1,632美元。布油及紐油續揚，分別報31.46美元及25.57美元。3月「非農」公布前道期最新跌161點，在二萬一關徘徊。
    ●市後關注點
    -17:00 歐元區2月零售銷售
    -20:30 美國3月季調後非農就業人口變動
    美國3月失業率(%)
    ●恒生指數收跌43點，成交不足800億元。
    https://bit.ly/2wYIjLQ
    ●A股快報：滬綜指收跌0.6%
    https://bit.ly/3dMM9rY
    ●亞洲股市：日股跌246點　韓股升逾2%
    https://bit.ly/39y0Z2g
    ●【石油大戰】
    -美施壓減產　OPEC+下周一開視像會議
    https://bit.ly/2R7lLPS
    -黃志陽建議待「三桶油」稍回才吸納
    https://bit.ly/2UTBQd0
    ●【獅王當災】
    -滙豐小股東聯盟擬提出訴訟
    https://bit.ly/2UCu9ZG
    -小股東有辦法追討滙豐股息嗎？
    https://bit.ly/2JCjw2Y
    ●【全球攬炒】
    -亞太區免稅旅遊零售業逾32萬個職位危危乎…
    -https://bit.ly/3bLkdTn
    -CBO料美國第2季失業率衝破10%　GDP收縮逾7%
    https://bit.ly/3aDuL6Y
    -亞開行料全球經濟損失高達31萬億元
    https://bit.ly/3dOCh0R
    ●【新冠肺炎】
    -港3月私營景氣度惡化創史上次高
    https://bit.ly/2RaGzpM
    -星展香港料今年一般住宅樓價最多跌15%
    https://bit.ly/3aDuWiE
    -美銀料香港首季GDP收縮7.7%
    https://bit.ly/3aIxs7w
    -港首季新股集資額按年跌31%
    https://bit.ly/2UWwxJT
    ●中國財新3月服務業PMI仍處收縮
    https://bit.ly/34dTaxK
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