【市後重點睇】恒指收跌43點 油價續揚
2020年04月03日 16:11
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美匯指數升至100.56，離岸人民幣(CNH)企7.107，美元兌日圓報108.22，歐元兌美元報1.0803，英鎊升上1.2334。金價受壓，最新報1,632美元。布油及紐油續揚，分別報31.46美元及25.57美元。3月「非農」公布前道期最新跌161點，在二萬一關徘徊。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月零售銷售
-20:30 美國3月季調後非農就業人口變動
美國3月失業率(%)
●恒生指數收跌43點，成交不足800億元。
●A股快報：滬綜指收跌0.6%
●亞洲股市：日股跌246點 韓股升逾2%
●【石油大戰】
-美施壓減產 OPEC+下周一開視像會議
-黃志陽建議待「三桶油」稍回才吸納
●【獅王當災】
-滙豐小股東聯盟擬提出訴訟
-小股東有辦法追討滙豐股息嗎？
●【全球攬炒】
-亞太區免稅旅遊零售業逾32萬個職位危危乎…
-CBO料美國第2季失業率衝破10% GDP收縮逾7%
-亞開行料全球經濟損失高達31萬億元
●【新冠肺炎】
-港3月私營景氣度惡化創史上次高
-星展香港料今年一般住宅樓價最多跌15%
-美銀料香港首季GDP收縮7.7%
-港首季新股集資額按年跌31%
●中國財新3月服務業PMI仍處收縮
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