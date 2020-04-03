【市後重點睇】恒指收跌43點　油價續揚

美匯指數升至100.56，離岸人民幣(CNH)企7.107，美元兌日圓報108.22，歐元兌美元報1.0803，英鎊升上1.2334。金價受壓，最新報1,632美元。布油及紐油續揚，分別報31.46美元及25.57美元。3月「非農」公布前道期最新跌161點，在二萬一關徘徊。

●市後關注點

-17:00 歐元區2月零售銷售

-20:30 美國3月季調後非農就業人口變動

美國3月失業率(%)

●恒生指數收跌43點，成交不足800億元。

●A股快報：滬綜指收跌0.6%

●亞洲股市：日股跌246點 韓股升逾2%

●【石油大戰】

-美施壓減產 OPEC+下周一開視像會議

-黃志陽建議待「三桶油」稍回才吸納

●【獅王當災】

-滙豐小股東聯盟擬提出訴訟

-小股東有辦法追討滙豐股息嗎？

●【全球攬炒】

-亞太區免稅旅遊零售業逾32萬個職位危危乎…

-CBO料美國第2季失業率衝破10% GDP收縮逾7%

-亞開行料全球經濟損失高達31萬億元

●【新冠肺炎】

-港3月私營景氣度惡化創史上次高

-星展香港料今年一般住宅樓價最多跌15%

-美銀料香港首季GDP收縮7.7%

-港首季新股集資額按年跌31%

●中國財新3月服務業PMI仍處收縮

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