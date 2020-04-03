【fb直播】港股進入整固期？
2020年04月03日 16:15
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港股未能承接隔晚美股升勢，恒指周五(3日)窄幅上落，全日高低波幅不足兩百點，收市23,236點，跌0.19%，成交亦不足800億元。港股短期係咪要整固下先？預期下周的市場焦點會放喺邊？
隔晚國際油價大幅抽升，不過進入亞洲市段，油價又再度回落，「三桶油」股價亦見回吐，油股係咪已經偷步升完？值唔值趁低再追博番轉？
滙豐控股(00005)自宣布停派股息後，股價不斷尋底，再跌逾2%，相反，維持有息派嘅恒生(00011)及中銀香港(02388)就有得升，升逾2至3%，係咪反映收息資金轉倉至其他本地銀行股？此舉係咪明智？
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