4月期指收報23196點　低水40點

4月期指全日收報23,196點，跌73點，低水40點，成交91,707張，未平倉合約130,701張。5月期指收報23,111點，跌65點，低水125點，成交562張，未平倉合約1,991張。

4月國期收報9,493點，跌36點，高水2點，成交58,072張，未平倉合約204,652張。5月國指收報9,435點，跌60點，低水56點，成交1,364張，未平倉合約2,572張。

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