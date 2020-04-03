屋宇署：一月份私宅「零動工」 隔三年半再現

屋宇署資料顯示，今年1月份未有錄得任何私人住宅動工量，為2016年6月後再次出現「零動工」的情況。

九龍城南角道4至24號項目，則獲批一幢24層高的商住物業，住宅樓面面積約97,605方呎，非住宅面積約19,521方呎。

元朗錦田北一個項目，獲批7幢4層高的住宅物業，涉及樓面面積約137,591方呎。

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