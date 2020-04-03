屋宇署：一月份私宅「零動工」 隔三年半再現
2020年04月03日 16:38
東網電視更多新聞短片
屋宇署資料顯示，今年1月份未有錄得任何私人住宅動工量，為2016年6月後再次出現「零動工」的情況。
此外，屋宇署一月共批出14份建築圖則，其中4項住宅及商住發展。包括雅居樂(03383)副主席陳卓賢或有關公司持有的長沙嶼南道住宅項目，獲批興建24幢兩層高住宅、1幢兩層高會所，涉及樓面面積約88,872方呎。
九龍城南角道4至24號項目，則獲批一幢24層高的商住物業，住宅樓面面積約97,605方呎，非住宅面積約19,521方呎。
元朗錦田北一個項目，獲批7幢4層高的住宅物業，涉及樓面面積約137,591方呎。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！