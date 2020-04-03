【捐金已OUT】南韓散戶炒股救國？淨買入近1400億元

1997年亞洲金融風暴後，南韓出現國民捐金救國的場面，令人動容。來到今次新冠肺炎的另一次大型危機，南韓一眾投資散戶似乎選擇以買股「報國」。

南韓股市由從3月低位反彈近20%，即使今年外國投資者及本地基金合共淨拋售約24萬億韓圜(約1,521億港元)股份。據外電統計顯示，南韓散戶今年以來淨買入22萬億韓圜(約1,394億港元)當地股票，是1997年有統計以來新高。

三星證券首席策略員You Seung-Min表示，南韓大部分散戶是投機人士，但最近有很多有錢人也投入股票市場，主要是南韓央行大手劈息半厘令他們感到驚訝，而政府收緊樓市措施，亦促使他們轉到股市尋求回報。

野村分析員指出，三星電子是南韓散戶至愛，因為該公司計劃今年派發3厘股息，高過當地利率。事實上，在南韓最大入門網站Naver，一些貼文如「三星現在是否買入時機?」或「三星不會倒閉，猶如債券」，網民反應熱烈。

野村又指出，南韓有至少105萬億韓圜游資，現時正沒有出路。

不過，南韓監管機構周四警告，散戶避免過度投機，尤其是借錢炒股。

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