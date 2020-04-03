D2 Place四月續向租戶提供租金寬減

羅氏集團旗下長沙灣D2 Place，因應疫情環境，二月開始再為各商場租戶提供租金寬減，鑑於疫症持續，加上近期一連串規管餐廳、公眾娛樂場所等措施，該公司響應政府呼籲，加大對商戶的支援力度，按個別商戶的業務性質和情況，於四月向商場租戶提供更多租金寬減，減輕商戶的經營壓力。

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