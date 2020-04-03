D2 Place四月續向租戶提供租金寬減
2020年04月03日 16:41
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羅氏集團旗下長沙灣D2 Place，因應疫情環境，二月開始再為各商場租戶提供租金寬減，鑑於疫症持續，加上近期一連串規管餐廳、公眾娛樂場所等措施，該公司響應政府呼籲，加大對商戶的支援力度，按個別商戶的業務性質和情況，於四月向商場租戶提供更多租金寬減，減輕商戶的經營壓力。
此外，太古地產(01972)發言人表示，該公司是首批自2019年夏季以來，向租戶提供短期租金調整的發展商之一，集團會延續有關租金支援措施，並因應個別租戶情況提供適切支持，以協助租戶維持業務營運。該集團又表示，會理解及會配合政府推出的措施，並會繼續與租戶保持密切溝通，攜手共度時艱 。
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