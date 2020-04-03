奧運站一號銀海減價3000元租出

租務需求銳減，業主減租吸客。香港置業黃慶龍表示，奧運站一號銀海6座低層A室，套三房連工人套房間隔，望海景，實用面積約955方呎，以約4.3萬元放租兩，吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以4萬元租出，呎租約41.9元，新租客為家庭客，睇樓兩次即決定承租。

利嘉閣葉鎮江表示，大埔逍遙雋岸雙號屋，實用面積約1,496方呎，四房連兩套房間隔，望內園景，今年2月中以5萬元元放租，經議價後減價5,000元或約10%，終以4.5萬元租出，呎租約30元。

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