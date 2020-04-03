炒輪攻略：輪證成交逾170億元
2020年04月03日 16:54
東網電視更多新聞短片
全日窩輪成交額約69.75億港元，佔大市成交約8.72%。認購輪成交約49.88億元，認沽輪成交約19.84億元。認購輪與認沽輪成交比例72：28。
牛熊證成交額約100.6億元，佔大市成交約12.58%。其中牛證成交約50.4億元，熊證成交約50.2億元。牛證與熊證成交比例50：50。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！