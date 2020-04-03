【中環剝花生】香港樓市何去何從？
2020年04月03日 16:55
東網電視更多新聞短片
新冠肺炎在全球肆虐，香港股市及經濟都受到明顯衝擊，失業情況進一步惡化，樓價會否如當年沙士期間插水式下跌？不過各國政府落力「放水」救市，香港樓市何去何從？
據往績，過去10年美國先後3次量化寬鬆(QE)，均有資金流入推升香港樓價，升幅更達2至3成，今次美國聯儲局推行無限QE，更實行零息，在今時今日的環境，港樓又會否再次展升浪？
今集《中環剝花生》搵嚟美聯物業住宅部行政總裁布少明，以及資深投資者吳龍飛表同大家傾傾！歡迎各位加入討論及發問，詳情請click入以下連結度睇啦！
1. ontv東網電視直播網站： http://tv.on.cc/live
2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：https://www.facebook.com/onccnews/
3.《東網Money 18》facebook專頁： https://www.facebook.com/money18
4. ontv東網電視財經新聞：http://bit.ly/1X5jhMY
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！