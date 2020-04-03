金管局3招撐經濟　放寬銀行流動性要求

新冠肺炎爆發為全球金融市場帶來壓力及不確定性，香港金融管理局宣布，為確保於充滿挑戰的情況下，香港銀行同業市場及銀行體系可繼續支持商業和經濟活動，計劃循3方面推出措施，以協助行業管理資金流動性問題。

金管局指，香港的金融市場和銀行體系仍有序運作，但因市場資金供求波動、季節性因素、及最近美元資金緊張原因，港元貨幣市場間中出現流動性緊張情況。由於本地及國際間經濟活動受阻，部分銀行客戶亦面臨資金錯配問題。

為確保銀行體系及同業市場持續平穩運行，金管局已經或將會從3個方面採取紓解流動性問題，包括流動資金安排框架方面，考慮為備用流動資金安排(SLF)自動續期、與美國聯儲局討論臨時回購機制(FIMA Repo Facility）操作細節、容許銀行的流動性覆蓋比率(LCR)及流動性維持比率(LMR)暫時處於較低水平。

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