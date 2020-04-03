人行：對中小銀行定向降準　釋放4000億人幣

中國人民銀行公布，決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4,000億元人民幣(下同)。

中國人民銀行決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

中國人民銀行有關負責人表示，這次進一步對中小銀行定向降準可釋放長期資金約4,000億元，平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。完成後，逾4,000家中小存款類金融機構的存款準備金率將降至6%。

這次定向降準分4月15日和5月15日兩次實施到位，防止一次性釋放過多導致流動性淤積，確保降准中小銀行將獲得的全部資金以較低利率投向中小微企業。

負責人續指，這次定向降準面向中小銀行，包括2類機構，一類是農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行等農村金融機構，另一類是僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行。獲得定向降準資金的中小銀行有近4,000家，在銀行體系中家數佔比為99%，數量眾多、分布廣泛，立足當地、扎根基層，是服務中小微企業的重要力量，進一步降低中小銀行存款準備金率，將增加中小銀行的資金實力，有助於引導其以更優惠的利率向中小微企業發放貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，增強對實體經濟恢復和發展的支持力度。

國務院總理李克強周二（3月31日)主持召開國務院常務會議，決定提前下達一批地方政府專項債額度，並強化對中小微企業的金融支持，增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元。會議決定，實施對中小銀行定向降準，引導中小銀行把獲得的全部資金，以優惠利率向中小微企業貸款，擴大農業、外貿和受疫情影響較重產業的信貸投放。

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