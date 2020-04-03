珀麗灣三房減價約6%沽出　每呎11815元

中原溫詩雁表示，疫情擴大，影響業主放盤心態。馬灣珀麗灣2座高層H室，實用面積628方呎，三房間隔，享內園景，3月初開價790萬元，隨疫情急速擴散，月底叫價降至770萬元，新近最終以742萬元易手，呎價11,815元，放盤1個月，共減48萬元或約6%。

她續稱，今年1月同類單位做價約770萬元，現時回落約3.6%。原業主於2014年6月以512萬元買入，持貨約6年轉售單位，帳面獲利230萬元，單位期內升值約45%。

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