業主沽售大圍盛薈持貨　9年帳面獲利498萬元

市場觀望氣氛濃，個別業主擴大減價空間吸客。世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈3座南翼低層B室，實用面積958方呎，四房連一套房間隔，原先開價1,750萬元，放盤達15個月，累減310萬元，減幅17.7%，最終以1,440萬元沽出，呎價15,031元。原業主於2011年3月以942萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利498萬元，單位9年升值約53%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626