業主沽售大圍盛薈持貨 9年帳面獲利498萬元
2020年04月03日 17:49
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市場觀望氣氛濃，個別業主擴大減價空間吸客。世紀21奇豐李仕明表示，大圍盛薈3座南翼低層B室，實用面積958方呎，四房連一套房間隔，原先開價1,750萬元，放盤達15個月，累減310萬元，減幅17.7%，最終以1,440萬元沽出，呎價15,031元。原業主於2011年3月以942萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利498萬元，單位9年升值約53%。
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