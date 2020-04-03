證監會向海納資產發出限制通知書
2020年04月03日 17:49
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香港證監會向海納資產發出限制通知書，因對其可靠程度和誠信，以及能否稱職地、誠實地及公正地進行受規管活動，乃至是否繼續持牌的適當人選有所懷疑。證監會的調查仍在進行中。
該限制通知書禁止海納資產在未取得證監會事先書面同意的情況下，直接或透過代理人經營任何構成其根據《證券及期貨條例》獲發牌從事的受規管活動的業務，直至另行通知為止。
證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出限制通知書是可取的做法。
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