【獅王當災】張華峰要求政府積極與英國交涉

張華峰在信中提到，滙控已除淨，股民是有合理期望收取原先已承諾派發的股息，有關做法不但損害股東應有權益，更形容為「亦近金融大騙局」，有損香港作為國際金融中心的聲譽。

他又指，香港多年來都是滙控盈利的主要地方，而本港股民過去一直亦十分支持該行，包括在金融海嘯期間作出供股集資，令該行走出困境，其突然取消原先的派息決定，令不少投資者造成損失。

張氏直言，英倫銀行及滙控均不認為資本充足比率或現金流，會因派息而出現問題，突顯出是次做法荒謬及不合理。認為此事已造成重大誠信行為，促港府、證監會及金管局向英倫銀行作出交涉，取消不派息決定，並對股東作出補償。

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