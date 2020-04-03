明翹匯連沽2伙 高層1房呎價逾2萬元
2020年04月03日 18:03
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佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳稱，青衣明翹匯單日再沽2伙，踏入4月至今已錄4宗成交，成績理想。剛售出的2A座33樓E室一房戶，實用面積299方呎，成交價598.4萬元，呎價20,013元。而1A座1樓G室連花園特色戶，實用面積278方呎，花園157方呎，以535.2萬元售出，呎價19,252元。
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