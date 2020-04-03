講股半分鐘：低吸優質藥業股
2020年04月03日 18:20
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中國通海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas
今集《講股半分鐘》由中國通海證券投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指近期市況低迷及反覆，沒有做足功課的投資者宜靠邊站。若然希望入市，亦有板塊值得留意。
他建議，投資者不妨留意近月遭到拋售，估值已變得頗低的龍頭藥業股，例如石藥集團(01093)以及康哲藥業(00867)等。至於一些高值醫療耗材及物管股方面，近期累計已有一定升幅，投資者可待回調半成的時候再吸納。
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