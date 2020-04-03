人行再降準 葉尚志：港股未必因此有太大升幅
2020年04月03日 19:00
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中國人民銀行不夠1個月第2度定向降準，同時自2008年以來首次調低金融機構在該行的超額存款準備金率，減幅更加達到一半。第一上海首席策略師葉尚志表示，中國人民銀行加碼「放水」其實與全球央行行動一致，不能解讀為中國經濟特別「大鑊」，惟港股短線未必會因消息有太大升幅。
葉尚志認為，基金贖回潮已經過去，港股現時處於「弱平衡」狀態，惟後市還要視乎新冠肺炎疫情及全球經濟發展，預期恒生指數短線只會在22,500至23,500點之間波動。
鑑於各國爭相「放水」，他認為高息股有值博機會，而內地將來進一步刺激經濟，樓市總要「幫手」，因此除了新基建股外，還可以留意較大型的內房股如中國海外發展(00688)和華潤置地(01109)，亦看好龍湖集團(00960)，惟不建議投資者以內銀避險，現價不宜吸納。
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