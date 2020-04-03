傳空巴減產王牌機型　A320系列產量料削半

外媒報道，歐洲飛機製造商空中巴士已削減最受歡迎的單走道客機產量，今年不會回復原有水平，並預料會下調雙走道客機A350和A333的產量；現時每月60架A320系列窄體客機的產量未來一或兩個月可能需要削半。

空巴對於長遠生產規模未有定案，而該公司面對的生產問題包括供應鏈問題，其供應商則預料4月中左右會收到最新指示。

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