傳空巴減產王牌機型 A320系列產量料削半
2020年04月03日 19:21
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(Getty Images圖片)
外媒報道，歐洲飛機製造商空中巴士已削減最受歡迎的單走道客機產量，今年不會回復原有水平，並預料會下調雙走道客機A350和A333的產量；現時每月60架A320系列窄體客機的產量未來一或兩個月可能需要削半。
空巴對於長遠生產規模未有定案，而該公司面對的生產問題包括供應鏈問題，其供應商則預料4月中左右會收到最新指示。
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