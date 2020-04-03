金管局：下調銀行監管儲備水平　釋2千億借貸空間

香港金融管理局表示，今日(3日)聯同多家主要銀行和香港按證保險公司，與工商界代表會面，以交流銀行支持中小企措施的成效及未來的跟進工作。鑑於疫情嚴峻，金管局與按證保險公司今天提出5個方案，進一步紓緩中小企現金流壓力。

第一，下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2,000億港元的借貸空間，提高銀行資產負債表應對未來貸款需求的彈性。監管儲備指銀行為維持足夠準備金，應付可能出現的信貸虧損在保留溢利中指定的部分。

第二，將推出一系列措施增加銀行體系流動性，以確保銀行有充裕資金支持本地經濟活動，包括以回購交易形式從美聯儲獲得美元並拆借予本地銀行、釐清金管局流動資金安排以便利銀行使用，以及進一步說明金管局對流動性監管規定的立場，鼓勵銀行靈活運用流動資金支援借貸及其他業務。

第三，金管局向銀行提出，給予合資格中小企客戶自動或毋須申請的貸款展期或延遲還本安排，借貸人只需要選擇接受與否。

第四，就預算案中提出的「中小企融資擔保計劃百分百擔保特惠貸款」，按證保險公司與銀行的籌備工作已經進入最後階段，期望可以盡快公布合資格中小企何時可向銀行遞交申請。

第五，就近期有從事進出口及製造業的中小企因貨運延期導致資金周轉出現困難，銀行表示會積極容許客戶再次延長貿易融資還款期，及讓更多客戶申請把貿易融資額度，暫時轉為現金透支額度，令客戶可以更靈活調配資金。

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