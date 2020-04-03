樓價UPDATES：港島個別屋苑呎價錄近一年新低

樓市前景不明朗，港島區個別屋苑成交價欠理想，錄得近一年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●天后金龍大廈A座高層02室，實用面積857方呎，3房間隔，座向西面，外望少海景，獲區外換樓客以約1,660萬元承接，呎價19,370元，造價及呎價創屋苑同類型單位近一年新低。

●北角百福花園百德閣中層B室，實用面積406方呎，2房1廁間隔，單位原叫價698萬元，放盤1個月，減價38萬元，減幅5.4%，成功以660萬元成交，呎價16,256元，低市價約5%。

●鰂魚涌康怡花園為G座中層6室單位，實用面積約為522方呎，為兩房間隔，原業主叫價約860萬元，議價約40萬元後，獲用家以約820萬元承接，呎價約15,709元。

●跑馬地蔚雲閣中層D室，實用面積約617方呎，兩房間隔，望山景。單位放盤約四個月，原業主叫價1,400萬元，經議價後減價50萬元或約3.6%，終以1,350萬元連租約沽出，呎價約21,880元。

●灣仔壹環中低層C室，實用面積465方呎，1房間隔，向南，望城市景。業主以23,500元將單位租出，呎租50.5元。

●淺水灣麗景園5座低層，實用面積2,049方呎，3房套間隔，坐享全海景。業主2018年年底放盤，叫價5,800萬元，直至今年3月調整叫價至5,500萬元，最終以4,800萬元易手，呎價23,426元。

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九龍區

●奧運站凱帆軒3座中層B室，實用面積475方呎，採兩房間隔，單位擁無邊際海景，景觀優質，買賣雙方經連番議價後，以875萬元易手，呎價18,421元。

●奧運站一號銀海6座低層A室，3房套連工人套房間隔，向南望海景，實用面積約955方呎，業主以約4.3萬元放租2個月後吸引外區客洽詢，議價後減價3,000元，以4萬元租出，呎租約41.9元。

●長沙灣凱帆軒中層F室，2房間隔，坐向西南望蔚藍海景，實用面積約429方呎，業主以約1.8萬元放租約1個月即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以1.6萬元租出，呎租約37.3元

●長沙灣星匯居1座低層C室，實用面積約518方呎，為兩房戶間隔，外望享內園景觀。單位日前最終以770萬元獲買家接手，呎價約14,865元。

●長沙灣宇晴軒7座中層C室，向南望市景，2房間隔，實用面積約485方呎，單位約820萬元成交，呎價約16,907元。

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新界區

●大圍名城2期盛薈3座低層SB室，實用面積958方呎，4房1套間隔，單位原開價1,750萬元，放盤長達15個月，累減310萬元，減幅17.7%，最終以1,440萬元沽出，呎價15,031元。

●西貢茅坪新村單號屋二樓連天台戶，建築面積700方呎，2房1廳間隔，外望山景，原開價700萬元，減價60萬元，減幅8.6%，成功以640萬元成交，呎價9,143元。

●天水圍嘉湖山莊1期樂湖居2座低層D室，實用面積551方呎，三房兩廳，日前獲區內客「即睇即租」，以月租1.1萬元承租單位，呎租為20元。

●大埔新峰花園9座高層B室，實用面積779方呎，原則3房1套間隔，獲換樓客以890萬元承接，呎價11,425元。

●大埔白石角雲滙5座中層A2室，實用面積468方呎，2房間隔，議價後以15,000元租出，呎租32.1元。

●馬灣珀麗灣2座高層H室，實用面積628方呎，三房間隔，向南，享內園景，3月初開價790萬元，月底叫價降至770萬元，新近最終以742萬元易手，呎價11,815元，放盤1個月，共減48萬元或約6%。

●荃灣全．城匯3座高層B室，實用面積約536方呎，2房間隔，原業主叫價約990萬元放售近一年，最終以880萬元成交，至於10%額外附加稅轉由買方支付，呎價約16,418元。

●大埔逍遙雋岸雙號屋，實用面積約1,496方呎，四房兩套間隔，望內園景。單位於今年2月中以50,000元放租，經議價後減價5,000元或約10%，終以45,000元成功租出，呎租約30元。

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