「壞孩子」對沖基金受創　TCI 3月虧損約19%

外電引述消息指，富豪維權投資者霍恩(Christopher Hohn)創辦、有「壞孩子」之稱的英國對沖基金TCI，於3月份全球跌市中受創，虧損約19%，是2004年成立以來最差，並令首季虧損擴大至約23%。該對沖基金主力買入企業重大股權後，推動改革及推高股價獲利，其投資組合以長倉為主，涵蓋股份數量較少，故容易受到股價急瀉影響。

另邊廂，維權投資者阿克曼打理的對沖基金Pershing Square以25億美元押注美國經濟復甦，3月份錄得11.1%回報，今年以來升3.3%。

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