滙控祈耀年撲火：掌握疫情影響後　重新檢討派息政策

祈耀年表示，就取消派息為投資者、其家人或業務所帶來的影響深表歉意。該行非常明白股息對香港股東的重要性，亦十分重視股東支持，絕對不會視之為理所當然。

由於世界各國正努力遏止新型冠狀病毒蔓延，環球經濟前景極不明朗。取消派息的要求，反映集團主要監管機構認為疫情對全球的打擊前所未見，在此期間，銀行必須加倍審慎，從而於現在及長遠為客戶提供支持。

他重申，滙豐今年以來的業績保持穩健，集團資本雄厚而且流動性充裕。董事會在較能掌握疫情對經濟的影響後，會重新檢討派息政策。

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