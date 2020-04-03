新盤UPDATES：發展商疫市下集中火力銷售貨尾盤

大型全新樓盤延遲登場，發展商於疫市下集中火力銷售貨尾盤，令交投氣氛持續偏淡。

●晉海II連平台特色戶逾890萬元沽

新鴻基地產（00016）位於將軍澳日出康城的晉海II，售出第3B座2樓C室特色戶，實用面積453方呎，平台面積351方呎，以890.91萬元賣出，呎價19,667元。

●OCEAN MARINI錄本月首宗成交

會德豐地產旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，3月開售熱銷，剛亦錄得4月首宗成交，單位為1A座60樓C室，實用面積616方呎，售價949.2萬元，呎價15,409元。該盤亦更新價單，調整付款計劃折扣等，但最高總折扣維持22.1%。

●明翹匯連沽2伙 高層1房呎價逾2萬元

佳明集團控股（01271）營業及市務總監顏景鳳稱，青衣明翹匯單日再沽2伙，踏入4月至今已連錄4宗成交，成績理想。剛售出的2A座33樓E室1房戶，實用面積299方呎，成交價598.4萬元，呎價20,013元。而1A座1樓G室連花園特色戶，實用面積278方呎，花園157方呎，以535.2萬元售出，呎價19,252元。

●朗濤1房戶636.3萬元售出

鷹君（00041）旗下大埔白石角朗濤，昨售出第8B座10樓F室1房單位，實用面積397方呎，成交價636.3萬元，呎價16,028元。該盤位於旺角朗豪坊辦公大樓的展覽廳及示範單位，昨日起已暫時關閉。

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