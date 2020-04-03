【飯碗不保】美3月職位減少70萬個　失業率跳升至4.4%

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊陸續顯現。美國勞工部公布，3月份非農業職位自2010年9月以來首次下跌，由2月增長27.3萬個，轉為減少70.1萬個，遠差過預期10萬個跌幅。當局指出，受疫情打擊最嚴重的消閒和酒店業，上月職位大減45.9萬個。

美國3月失業率亦由3.5%的半世紀低位，跳升0.9個百分點至4.4%，創2017年來新高，並遜預期3.8%，期內平均時薪按月升0.4%，多過預期的0.2%。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾在訪問中表示，由於主要經濟部分需關閉以控制疫情，美國失業率或升至15%。美國國會預算辦公室(CBO)周四估計美國第2季經濟收縮7%，失業率將升見10%。

事實上，近日出爐的就業數據顯著惡化，上新申領失業救濟人數增加近倍至664.8萬人，遠超預期並續創歷史新高，兩周合計人數近1,000萬人。人力資源公司Challenger, Gray & Christmas最新數據亦顯示，3月份美國裁減職位22.22萬個，按年勁增266.9%，今年以來累裁34.66萬個。

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