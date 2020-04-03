「非農」震動市場　期金衝高回落至1642美元

美國3月「非農」職位減少70.1萬個，遠差過預期10萬個跌幅。數據公布後的5分鐘內，紐約期金衝高回落，成交金額達到7.8億美元，目前報每安士1,642.50美元，升4.80美元或0.29%。

事實上，3月非農報告涉及到3月12日之前的一段時間，這段時間美國任何一個大州都沒有開始實施封鎖措施。這意味4月的非農報告應能更好地反映經濟衰退的嚴重程度，但具體數字難以確定，因為已經關閉的企業不會對調查做出回應。

分析指，美國上個月的就業率自2010年以來首次下降，這讓市場初步看到了冠狀病毒大流行已經開始對一度強大的勞動力市場造成的廣泛破壞，但四月的數據可能更加糟糕。

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