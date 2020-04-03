金管局整體加薪2.5%　惟總裁級主動凍薪

香港金融管理局今日(3日)公布2020年度薪酬檢討結果。財政司司長批准金管局員工的整體固定薪酬調高2.5%，另撥出相當於固定薪酬的0.5%以獎勵表現出色的員工。

此外，員工將會獲發浮動薪酬，總額相當於薪酬總額的20.13%，而分配予個別員工的實際數額會按其2019年度工作表現釐定。浮動薪酬是發給工作表現達到或超越指定水平的員工的一次過款項。

值得留意的是，雖然管治委員會對薪酬調整的建議適用於所有職級的員工，但金管局總裁連同副總裁及高級助理總裁已主動提出將其固定薪酬凍結於2019年水平，並得到財政司司長支持。

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