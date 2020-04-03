夜市UPDATES：美股道指跌逾200點　港夜期低水

美國最新失業率顯示，疫情對經濟的損害比預測的更嚴重，美股道指低開後跌幅擴大至逾200點，目前報21,245點，跌167點或0.78%；標指報2,514點，跌12點或0.48%；納指報7,456點，跌31點或0.41%，美股仍有可能錄得四周內的第三周下跌。

香港金管局為市場釋放逾2000億元流動性，港股期指夜市未見太大反應，目前報23,212點，升16點，低水24點。

國際油價續錄得雙位數反彈，美國能源股向好，當中埃克森美孚升1.37%、雪佛龍升0.14%。

Newton Advisors公司常務理事Mark Newton表示，儘管美股大幅波動，但在過去七個交易日里，美股和歐洲股市都一直在整固，但沒有變得疲軟，料近期股指再下試低位。

事實上，摩根士丹利將美國一季度GDP增長預期從此前的負2.4%下調至負3.4%，將二季度增長預期從負30%下調至負38%。摩根士丹利預計2020年全年美國GDP將萎縮5.5%，創下自1946年以來最大跌幅。該行還表示，預計美國二季度失業率將達到創紀錄的15.7%，意味着總計將有2,100萬人失業。

【21:30】新冠肺炎疫情繼續困擾美股，加上就業數據欠佳，道指周五低開150點，報21,262點，納指挫39點，至7,447點。

高盛警告在最差情況下，即疫情導致企業恢復緩慢，失業率高企及消費停滯，標指成分企業今年盈利將萎縮57%至每股70美元，明年亦只回升至165美元，較疫症前高峰水平低30%。

另外，富瑞引述EPFR Global數字顯示，截至4月1日止一周，環球債券基金走資270億美元，股票基金則6周以來首錄資金流入，吸資81億美元，當中美股基金佔66億美元。資金繼續大舉避險，貨幣市場基金過去一周勁吸1,940億美元資金。

公司消息方面，波音公司再受打擊，飛機租賃公司Avolone取消75架737 Max飛機，單價約值80億美元。不過，波音股價早段報125.06美元，升1.45%。

摩根士丹利調低蘋果公司目標價，由328美元削至298美仙，以反映衰退加深的前景，料未來十二月個iPhone平均售價下跌及換機速度減慢，Apple股價早段挫0.98%至242.54美元。

Twitter則獲高盛上調投資評級至買入，理由是估值被低估，以及用戶增長。Twitter股價報23.77美元，升3.26%。

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