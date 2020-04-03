新冠肺炎：德視佳德國及丹麥診所營運受影響

位處丹麥的診所則自3月23日起暫停營運至另行通知，已預約進行手術的患者，其手術時間則需要待該地診所恢復營運後重新安排。

集團表示，預計疫情將對其業務營運產生一定影響，但鑑於形勢瞬息萬變，現在評估或估計其對集團財務表現的總體影響仍為時過早。

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