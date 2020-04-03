【財經評論】經濟深陷無底潭　港府救市缺章法

新冠肺炎疫情仍不斷在全球擴散，各地經濟景氣悲觀。眼前好可能是回歸以來最嚴峻的經濟危機，偏偏港府仍停留「見招拆招」的短視作風，以搔不到癢處的救市措施解決問題，最終香港只怕不是被疫情討命，而是被一班庸官為禍而不見生路！

香港大學預計，首季香港的本地生產總值(GDP)將收縮百分之八點三，全年經濟將收縮百分之三。投資銀行美銀最新研究報告則預計，首季香港GDP將收縮百分之七點七，全年收縮百分之四點九。可見，無論在學術抑或金融機構，今年的經濟展望絕不容樂觀！

周五中國更作出年內第三次降準行動。事實上，全球各大央行都在積極管理市場流動性，就連歐洲和英國金融監管機構，亦要求銀行暫停發放股息備留現金，預示涉及系統性風險的重大危機還在後頭。各地政府都在先發制人出招應對危機，可港府至今只有頭痛醫頭式的措施，不禁令人懷疑到底有沒有策略性部署？

綜觀早前港府宣布成立的抗疫基金，不少中小企指「到喉唔到肺」，又或者未合資格受惠。至於所謂的千二億元逆周期措施，例牌的減稅降費及派錢外，有關宜居城市與多元經濟的部分，花錢做旅遊推廣，搞智慧交通，使錢拓商機。問題是如今商機貧乏，何不先將資源放在支援企業和解決市民生計問題，港府行事離地可見一斑！

面對一場經濟戰，港府必須有章法、有策略，善用儲備，才能穩保經濟。如今香港四大支柱中，旅遊零售、貿易物流短期內皆無望翻身，如何先下手為強穩定金融和地產兩大支柱？今年首季，香港的新股集資額急降逾三成，不少企業都因景氣逆轉而延後集資計劃。景氣好壞無法控制，但金融機構的防禦風險能力則可及時作出檢討和加強，等到危機爆發才救火，未免太遲。

至於樓市，香港私樓售價指數已連挫三個月，二手市場劈價成交不絕於耳，港府遲遲不動手撤辣，於理不合。只管叫業主減租，那業主無飯開又誰來打救？此時此刻港府仍以不干預市場來作推搪，無異於見死不救！此外，如今發展商放慢項目發展步伐，對增購土儲態度審慎。港府何不主動增撥土地資源興建更多公共房屋，一則疏導輪候冊人流，二則藉此為建築等地產相關的行業製造更多就業機會，緩減失業之苦？

香港地，政府從來不缺錢，缺的是智慧、能力與承擔。再不深切反省、當機立斷、亡羊補牢，香港人的苦日子，只怕難有盡頭。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626