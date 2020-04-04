東方日報B1：人行又降準　放水4000億

中國人民銀行周五(4月3日)決定，本月中起分兩階段向中小銀行定向下調存款準備金率(定向降準)共1個百分點，釋放長期資金約4,000億元(人民幣‧下同)，為短短3周內第2度定向降準，並且12年來首次削減金融機構在央行超額存款準備金利率，減幅逾半，雙管齊下驅使銀行放貸，紓緩企業在新冠肺炎疫情下的融資壓力。

人行周五收市後宣布，對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行，以及僅在省級行政區內經營的城市商業銀行，定向下調存款準備金率1個百分點，但分開在本月15日及下月15日各減0.5個百分點。完成後，逾4,000家中小存款類金融機構的存款準備金率將降至6%。

人行又指，這批銀行佔國內全體銀行近99%，「分布廣泛，立足當地、扎根基層，是服務中小微企業的重要力量」，降準可增強這些中小銀行的資金實力，有助擴大對農業、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，支持實體經濟復甦和發展。

就為何不一次過降1厘，人行的解釋是避免一下子令「流動性淤積」，並確保中小銀行把獲得的資金全數以較低息率投向中小微企業。荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈則認為，這意味新冠肺炎疫情會拖到起碼5月。

人行還宣布，下周二(4月7日)起將超額準備金利率由0.72厘，大減至0.35厘，而對上一次調整已經是2008年的事。所謂超額準備金利率，就是人行對存款類金融機構繳足法定準備金後自願存放在人行的錢，而所支付的利率；下調它「可推動銀行提高資金使用效率」，潛台詞就是降低銀行把錢存在人行的誘因，讓其增加放貸。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認同，近期人行降準較以往頻密，可見內地經濟形勢比想像中嚴峻。現時新冠肺炎疫情蔓延全球，主要經濟體齊齊遭殃，「復工都未必有訂單，隨時做唔住」，因此當局要設法防止企業違約及裁員，「違約礙眼過不良貸款」。他估計人行還會降準1.5至2個百分點，惟成效取決於銀行會否增加給企業貸款，畢竟目前企業經營風險不小，或許要推出更多其他支持銀行的措施。

事實上，市場近期一直注視人行會否調低存款基準利率，循降低銀行資金成本以提高其放貸意欲。不過，據外電報道，人行副行長劉國強周五稱，該行要做更全面的評估才決定是否向存息開刀，現時通脹率顯著高於一年期存息，減存息要顧及老百姓的感受，並且要考慮存息太低會否加劇人民幣貶值壓力。

彭藹嬈同樣從信貸風險的角度，質疑今次降準對人行希望幫助的中小企之效用，減中期借貸便利(MLF)利率及貸款市場報價利率(LPR)對財務穩健的公司才見效，其他較弱的應該以減稅等財政刺激扶持。她認為，降準釋放長期資金將推低長息，況且市場會關注新冠肺炎疫情會否在內地「翻兜」，預期在岸人民幣(CNY)兌每美元下月初會貶至7.2，6月底前再降至7.25。

吳卓殷亦認為，人民幣對兌美元匯價將會走弱，原因是即使美國聯儲局全力放水，但經濟前景的不明朗因素短期無望消除下，資金仍傾向流進美元避險。

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