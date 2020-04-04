IMF：新興市場流出資金近900億美元

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，該組織目睹了全球全球經濟陷入停滯，遠比全球金融危機時更加嚴重，故決定動用1萬億美元的「戰爭基金」來應對新冠肺炎疫情。

她又說，從新興市場流出的資金已接近900億美元，其中印尼經歷了大量的資本外流；並留意到各國正與美元流動性角力，敦促各國央行繼續向新興經濟體提供貨幣互換額度。

格奧爾基耶娃指，IMF目前看到最大的風險是破產和裁員潮，這將使經濟復甦更加困難。

IMF董事會將在未來幾天內審議有關設立短期流動性額度的提議。

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