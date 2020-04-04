歐股收市受壓 Hammerson急挫25%
2020年04月04日 01:17
東網電視更多新聞短片
歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報5,415點，跌64點或1.18%；法國CAC指數收報4,154點，跌66點或1.57%；德國DAX指數收報9,525點，跌45點或0.47%。
受累於新冠肺炎疫情，Markit歐元區3月經季度調整後服務業採購經理指數(PMI)終值由2月52.6，跌至26.4，創1998年有紀錄以來最低，並低於市場預期的28.2；期內綜合PMI終值由2月51.6，跌至29.7，同為有紀錄以來最低。
英國房地產開發商Hammerson全日下挫25.11%；法國企業銀行Natixis急跌18.72%。保險股繼續承壓，Aegon、Zurich分別收跌8.49%和9%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！