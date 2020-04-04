歐股收市受壓　Hammerson急挫25%

歐洲股市收市受壓，英國富時100指數收報5,415點，跌64點或1.18%；法國CAC指數收報4,154點，跌66點或1.57%；德國DAX指數收報9,525點，跌45點或0.47%。

受累於新冠肺炎疫情，Markit歐元區3月經季度調整後服務業採購經理指數(PMI)終值由2月52.6，跌至26.4，創1998年有紀錄以來最低，並低於市場預期的28.2；期內綜合PMI終值由2月51.6，跌至29.7，同為有紀錄以來最低。

英國房地產開發商Hammerson全日下挫25.11%；法國企業銀行Natixis急跌18.72%。保險股繼續承壓，Aegon、Zurich分別收跌8.49%和9%。

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